Travolto e ucciso in bici in galleria da un'auto pirata

Un ciclista di 63 anni è morto dopo esser stato travolto da un'auto pirata all'interno della galleria del Persico, nel Comune di Levanto (La Spezia). Secondo le prime informazioni, l'uomo stava percorrendo in bicicletta la galleria quando un'auto l'ha travolto ed è scappata via. Sul posto ambulanza inviata dal 118 e vigili del fuoco. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo. I carabinieri shanno visionato le riprese della videosorveglianza. La strada è stata chiusa per i rilievi e l'intervento dell'ambulanza.

Pirata della strada preso dai carabinieri

I carabinieri hanno individuato e rintracciato presso la sua abitazione a Sestri Levante l'uomo che, al volante della propria auto, ha travolto e ucciso un ciclista deceduto oggi in una galleria di Levanto. Si tratta di un cittadino ultrasettantenne che è stato denunciato per omicidio stradale. Il suo veicolo, che presenta danni compatibili con l'impatto, è stato sequestrato. La salma del ciclista è all'ospedale di Spezia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La vittima, della quale non è stato diffuso il nome, era originario di Sarzana.

