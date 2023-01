Aggredita e morsa dal suo cane, si salva rifugiandosi dai vicini di casa

di Redazione web

"Il cane è il migliore amico dell'uomo", così recita il proverbio e in teoria è la verità... ma in pratica? Sicuramente questo detto non fa testo per la 50enne di Bologna che è stata aggredita e morsa dal suo stesso cane. La donna è riuscita a mettersi in salvo perché è entrata in casa dei vicini che sentendo le urla l'hanno subito fatta entrare. Il cane è ora in osservazione in una clinica veterinaria.

La vicenda

Il curioso fatto si è svolto alle prime luci del mattino a Vergato nel Bolognese quando una signora ha portato a passeggio il suo cane. Il pastore tedesco, che aveva preso con sé solamente da sei mesi (dopo la morte del padrone precedente), si è avventato su una carcassa abbandonata di un altro animale che si trovava sul ciglio della strada.

La donna, per evitare che il cane ingerisse la carne putrida, ha cercato di allontanarlo ed ecco che il pastore tedesco si è girato e l'ha morsa con violenza. La 50enne è scappata e si è rifugiata a casa dei vicini.

Le condizioni del cane

Dopo il raptus di rabbia del cane e la fuga della padrona, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno assicurato l'animale con un guinzaglio: nel frattempo il cane (molto tranquillo) si era diretto verso l'abitazione in cui aveva visto entrare la padrona.

L'animale al momento si trova una clinica veterinaria di Calderara di Reno, Bologna, dove sarà sottoposto a un periodo di osservazione, come da protocollo operativo per la profilassi antirabbica post esposizione.

