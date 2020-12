LaMilanesa e il progetto Babouche: sostegno alla lotta contro il covid negli ospedali del Gruppo San Donato

Si rinnova la collaborazione tra Cinzia Macchi, fondatrice e designer del brand LaMilanesa, e la Gsd Foundation (ente no profit del Gruppo San Donato). Cinzia Macchi, che ha creato un charm a forma di babouche, le tenerissime scarpine da bebé sinonimo di rinascita e di speranza, ha così spiegato il motivo per cui ha pensato ad una scarpina: “Se vuoi fare un passo avanti devi perdere l’equilibrio per un attimo…anche un nuovo viaggio inizia con un primo passo….solo restando uniti e ricominciando a crescere riusciremo a vincere anche questa grande prova.”

Il ricavato della vendita delle babouche, disponibili in vari colori al prezzo di euro 29 sul sito di LaMilanesa - https://lamilanesa.it/ - o nel punto vendita LaMilanesa di Corso Garibaldi 34 a Milano, sarà interamente devoluto a sostegno della Gsd Foundation che sostiene e promuove i progetti degli ospedali del Gruppo San Donato che lavorano e lottano in prima linea contro Covid-19.

