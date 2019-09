Joker in metro con la pistola finta, panico tra i passeggeri. «Andavo a una festa»

Si aggirava nella stazione della metropolitana di Moscova, in pieno centro a Milano, vestito da Joker e con una pistola finta nella cintola dei pantaloni. Per questo un uomo di 36 anni è stato fermato dalla polizia e denunciato per procurato allarme dopo le chiamate arrivate al centralino della questura di diverse persone spaventate. avvenuto attorno alle 19.40 di ieri, la circolazione della metropolitana è stata sospesa per alcuni minuti. Il 36enne, truccato da pagliaccio e travestito con un paio di ali rosa, ha cercato di spiegare che stava andando a una festa e che la pistola aveva anche il tappo rosso. Ma questo non gli ha evitato la denuncia. Martedì 10 Settembre 2019, 13:01

