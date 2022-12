L'auto si schianta mentre vanno a scuola: morto Renè, 18 anni. Feriti i due compagni

di Redazione web

Uno studente di 18 anni, Renè Sottocornola, è morto questa mattina intorno alle 7.30 in un grave incidente stradale avvenuto in Valtellina a Forcola. Il giovane si trovava in auto con altri due studenti: i tre amici stavano andando a scuola in una scuola superiore di Sondrio, quando è avvenuto l'incidente. Gli altri due giovanissimi sono rimasti feriti, uno dei due in maniera grave.

L'incidente in Valtellina

Renè, che viveva con la famiglia in un paese della Valtellina, era in auto con due compagni. All'improvviso la vettura si è schiantata contro un muro che costeggia la strada provinciale delle Orobie, la numero 16, a ridosso della montagna. Nello scontro sono rimasti feriti anche i due coetanei (uno era alla guida della Panda) che erano a bordo. Uno è in gravi condizioni. I feriti sono stati estratti dall'abitacolo semi distrutto dai vigili del fuoco di Morbegno.

Per cause ora al vaglio dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio la Panda, la vettura ha iniziato a sbandare finendo subito dopo contro il muro di contenimento della strada. All'arrivo dei soccorritori, allertati da un automobilista di passaggio, il 18enne è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale civile di Sondrio dove è morto. Gli altri due studenti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Lecco. La prognosi, per entrambi, è riservata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Dicembre 2022, 21:01

