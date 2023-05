L'auto si ribalta e vola in un laghetto: grave una ragazza di 21 anni. L'incidente choc a Sondrio

di Redazione Web

Incidente alle porte di Sondrio: una ragazza di 21 anni, residente in città, per cause ora al vaglio della Polstrada, ha perso il controllo della sua auto, un'Alfa, che si è ribaltata sull'asfalto finendo la sua corsa in un laghetto di proprietà di una ditta specializzata in fiori e lavori di giardinaggio.

Incidente a Sondrio, grave una ragazza

La giovane, che era sola a bordo, è stata estratta in serie condizioni di salute dell'abitacolo della vettura, andata completamente distrutta, dai vigili del fuoco. Un'ambulanza l'ha trasferita d'urgenza all'ospedale del capoluogo in codice giallo. Sulla statale 38 dello Stelvio si sono formate lunghe code e forti rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA