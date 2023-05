Incidente in scooter, muore ragazza di 25 anni. Rita tornava a casa dopo una notte di lavoro in un bar

di Redazione web

Un tragico incidente stradale a Napoli è costato la vita a Rita Scisciotta, 25enne napoletana morta all’alba di ieri. La ragazza rientrava a casa dopo una notte di lavoro in un bar di Chiaia. Per causa ancora da accertare Rita ha perso il controllo del motorino Peugeot Tweet 125 con cui stava percorrendo calata Fontanelle, la lunga stradina a metà tra il quartiere Materdei e il Rione Sanità. Erano da poco passate le 6 di domenica mattina. Il casco, che indossava la ragazza, non le ha salvato la vita.

Le forze dell'ordine cercano di ricostruire le cause dell'incidente

Manto stradale scivoloso, oppure un ostacolo imprevisto, e forse un malore che potrebbe aver colto Rita improvvisamente mentre era alla guida del ciclomotore. Queste le principali ipotesi vagliate dalle forze dell'ordine che cercano di ricostruire le cause dell'incidente. Dai rilievi non emergono segni di frenate improvvise e sembra che al momento dello schianto non ci fosse nessun altro veicolo su Calata Fontanelle.

Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia

Dopo lo schianto sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli assieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e al personale del 118. Il corpo senza vita di Rita è stato trasportato al Policlinico Federico II di Napoli, dove sarà effettuata un'autopsia nei prossimi giorni. Sequestrato invece sia il mezzo sul quale la giovane viaggiava, sia l'automobile che, seppur al momento non risulterebbe coinvolta, si trovava vicina al luogo dell'incidente.

