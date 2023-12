Incidente frontale, Simone muore a 23 anni: tra due giorni avrebbe festeggiato il compleanno

Gravissimo incidente nella tarda serata sulla provinciale 639 che collega Como e Lecco. Nello scontro frontale tra due auto è morto Simone Negri, che tra due giorni avrebbe compiuto 23 anni. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti: è in condizioni gravi un 26enne ricoverato in ospedale in codice rosso.

Simone Negri ed era nato a Erba (Como) ma residente a Cesana Brianza (Lecco) e mercoledì 20 dicembre avrebbe compiuto 23 anni. I carabinieri nel pieno della notte hanno avvisato i genitori della tragedia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 08:54

