Incidente frontale tra due auto: morto Mirko Olcelli, 18enne promessa dello sci. Grave una 16enne. Andavano a scuola

A perdere la vita stamani in un grave incidente stradale a Valfurva, in provincia di Sondrio, è stato Mirko Olcelli, un giovane campione di scialpinismo. Il 18enne si trovava alla guida dell'auto che si è scontrata frontalemente con un'altra vettura. Al suo fianco c'era una ragazza di 16 anni che avrebbe riportato un trauma toracico e che non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza è stata portata all'ospedale di Sandalo. Sul posto, in Alta Valtellina, oltre al 118 e i Vigili del Fuoco, sono intervenuti i carabieri di Tirano.

La dinamica dell'incidente

Dalla ricostruzione è emerso che uno degli automobilisti ha invaso la corsia di marcia opposta causando l'impatto e ora saranno i militari a stabilire la responsabilità.

Chi era Mirko Olcelli

A ricordare Olcelli è stato il Fisi Comitato Alpi Centrali attraverso un post su Facebook. Classe 2005, si era già laureato vicecampione d'Europa individual e vertical nella categoria Under 18 e solo la scorsa domenica, 17 dicembre, aveva partecipato alla staffetta Mixed di Coppa Italia giovani di scialpinismo conquistando il quinto posto a San Martino di Castrozza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 15:07

