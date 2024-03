Omicidio Tramontano, il processo a Impagnatiello. La sorella di Giulia in aula per testimoniare

di Redazione Web

Nuova udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello, l'uomo accusato di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi del figlio Thiago. Chiara Tramontano, la sorella della vittima, è arrivata giovedì mattina al palazzo di giustizia di Milano per testimoniare sul caso. L'ex barman trentenne, detenuto nel carcere San Vittore, è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Rischia l'ergastolo.

Cosa ha detto Chiara Tramontano

La testimonianza di Chiara Tramontano: «Quando scopre di essere incinta mi fa una videochiamata e aveva le lacrime io le chiesi ma sono lacrime di gioia? Era triste perché aveva capito che il rapporto non andava. Così decide di abortire, anche perché lui quel bimbo non lo gradiva. Il giorno in cui lei va ad abortire non ce la fa e anche lui aveva cambiato idea, cosi ci comunicano che lo avrebbero tenuto. Il giorno in cui Giulia era scesa a Sant'Antimo per annunciarlo alla famiglia l'imputato non c'era, mia sorella è rimasta con noi in famiglia da sola sia a Natale sia a Capodanno», riporta Il Giorno.

La mamma di Giulia: siamo qui per te e Thiago

«Siamo qui per te Giulia, siamo qui per te Thiago, siamo qui e lo saremo sempre.

Il fratello di Giulia: lottiamo per te

«Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato la possibilità di essere una madre, una figlia, una sorella. Ti amo e mi manchi Giuliè». Sono le parole postate sui social da Mario Tramontano, il fratello di Giulia, la giovane donna uccisa a Senago, nel Milanese, al settimo mese di gravidanza dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello.

