Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello nel video con l'amante: «Ti sceglierei tra mille». La strategia della difesa: l'incontro tra le due la scintilla di tutto

Per mesi Alessandro Impagnatiello aveva ingannato Giulia Tramontano e Allegra, la 23enne con cui aveva una relazione parallela e che ha testimoniato in aula durante la terza udienza del processo che vede imputato il barista 30enne con l'accusa di aver ucciso la compagna e il bambino che portava in grembo, a settimo mese di gravidanza. La ragazza ha risposto alle domande dei giudici prima protetta da un paravento che la separava da Impagnatiello, poi ha chiesto di toglierlo ma non è mai riuscita a incrociarne lo sguardo.