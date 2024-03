Giulita Tramontano, il video del gender reveal: Alessandro Impagnatiello in lacrime, ma già la stava avvelenando

Agli atti del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, giunto giovedì alla terza udienza, c'è anche il video del gender reveal organizzato quasi un anno fa per l'imminente nascita di Thiago, il figlio che Giulia Tramontano portava in grembo quando è stata uccisa, il 27 maggio 2023. Nelle immagini il barman trentenne appare felice insieme alla sua compagna e a tutta la famiglia riunita in casa a Senago e in videochiamata da Napoli. Ma già allora, era il 17 marzo, il suo piano per l'omicidio di Giulia era cominciato: secondo l'accusa, Impagnatiello avrebbe tentato di avvelenare Giulia per mesi, almeno dal dicembre del 2022.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 10:28

