Guai per il rapper Baby Gang: foglio di via da Lecco (dove abita). Lui si sfoga su Instagram

Divieto di tornare nel comune di Lecco per Baby Gang, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mouhib, già 'banditò per tre anni dai comuni della riviera romagnola e destinatario di un Daspo dai locali della Città Metropolitana di Milano per «pericolosità sociale». Il foglio di via obbligatorio è stato notificato ieri al cantante, che lo ha reso noto con una storia Instagram.

«Mò state esagerando» il commento del rapper, residente a Sondrio ma originario proprio di Lecco. La decisione del questore è arrivata dopo la registrazione in città del video del nuovo singolo, dal titolo «Lecco City», con torce, fumogeni e armi in pugno, e la successiva festa con una sessantina di giovani nel rione Santo Stefano, nella notte tra giovedì e venerdì. A giugno per il ventenne era già scattata una denuncia a piede libero.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 23:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA