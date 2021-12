Green pass, controlli sui mezzi pubblici in dieci punti. Ma senza multa (per ora) fino a mille euro.

Partiti dal 6 dicembre i controlli sui mezzi pubblici di Milano dove da due giorni per viaggiare serve il green pass “base” dai 12 anni in su (pena la multa da 400 a 1.000 euro), oltre alla mascherina. Difficile per i furbetti senza certificazione verde frala franca, Una cinquantina di squadre miste – formate da controllori Atm, vigili, carabinieri e poliziotti - sono schierate ovuque in città per le verifiche a campione in diverse stazioni del metrò e ai capolinea dei mezzi di superficie.

PUNTI DI CONTROLLO Dieci i punti di controllo attivi: da Lanza (Verde) a Zara e Sondrio (Gialla), al capolinea della 56 in piazzale Loreto - via Andrea Doria. La strategia è piuttosto dolce: mano leggera e niente multe (per ora). Il piano del prefetto Renato Saccone punta su «controlli preventivi per evitare situazioni di rischio contagio», ma comunque «serrati» per contenere la nuova ondata e salvare il Natale. Nessuna coda o ritaro nel servizio, per il lungo ponte festivo ha svuotato strade e linee di trasporto: scuole chiuse, pochi passeggeri sui mezzi pubblici.