Coronavirus, Gallera: «Sì alle camminate con i figli? La circolare del Viminale va subito revocata»

«Siamo in una fase delicatissima, per altro trovato in questa tragedia un altro momento in cui le prime misure di contenimento ci sono è un pò lasciati andare. I nostri sacrifici stanno producendo i risultati e dobbiamo insistere almeno ancora 15 giorni »altrimenti« rischiamo di vanificare tutto quello che fatto fino a oggi ». È quanto ha ripetuto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera , in collegamento con Unomattina. «Bisogna resistere, teniamo i bambini a casa. Sappiamo che è dura, ma un piccolo sacrificio ancora e ci potremo gettare tutto questo alle spalle »è stato il messaggio di Gallera ai cittadini. In Lombardia , «la situazione è positiva: negli ultimi giorni stiamo assistendo a un rallentamento dei positivi, delle persone in ospedale. Nelle terapie intensive, nell'ultima settimana siamo passati da 132 nuovi ingressi a 81. Questo è un segnale, vuol dire che c'è un rallentamento vero e se insistiamo riusciamo a far defluire linea », ha ribadito l'assessore.«Proprio per questo - ha aggiunto - ora dobbiamo stare a casa. Dopo metà aprile è chiaro la nostra socialità sarà probabilmente un pò diverso. Ricordiamo che non abbiamo ancora né un farmaco né un vaccino, quindi dovremmo abituarci a girare con le mascherine, a essere più distanziati, a ristoranti con meno posti. Per un pò di tempo sarà così, la Cina insegna, però è necessario perché il dolore a cui abbiamo assistito è negli occhi di tutti », ha concluso l ' assessore.