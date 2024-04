Milano Design Week e Fuorisalone, il sindaco Sala: «Lasciamo a casa le auto e muoviamoci a piedi»

di Redazione web

La prossima settimana Milano sarà animata dalla Design Week che si tiene in occasione del Salone del Mobile. Come ogni anni è di prima necessità capire come gestire il traffico automobilistico.

Sala, lasciamo le auto a casa

In vista della settimana del design, il sindaco Giuseppe Sala lancia un appello ai cittadini, invitandoli a lasciare a casa l'auto. «Uno dei limiti che si porta la settimana del Salone e del Fuorisalone è il traffico - ha detto nella diretta settimanale su Instagram 'Cose in Comune' - , io consiglio di lasciare a casa la macchina e chi non lo può proprio fare accetti di stare nel traffico e sappia che non crea un servizio alla città.

Quest'anno «replicheremo l'idea di alcune strade chiuse per la Design Week come a Brera un tratto di via Solferino - ha concluso - e tutta via Tortona. Non so se saranno pedonalizzate in futuro, non in modo immediato, ma sperimentiamo la possibilità di cambiare modo di vivere».

