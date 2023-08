Federico Dossena morto per un malore durante un'escursione, la sua cagnolina lo veglia (ma "blocca" i soccorsi)

di Redazione web

Federico Dossena, manager milanese di 57 anni, è morto giovedì mattina lungo un sentiero di montagna in Val Rendena. L'uomo, attualmente direttore generale di Ecopneus, sarebbe deceduto per un malore mentre si trovava sul sentiero 213 che da Pelugo porta al Carè Alto. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che l'hanno visto a terra. Di fianco a lui, a vegliarlo fino alla fine, c'era il suo cane, Kelly, che però non ha permesso a nessuno di avvicinarsi per soccorrerlo.

Morto manager milanese, il malore in montagna

I soccorritori sono arrivati in fretta, ma hanno avuto lo stesso problema dei passanti che li hanno avvertiti. Così hanno dovuto fare marcia indietro verso Tione, la città più vicina, per caricare un veterinario che ha dovuto sedare la cagnolina. A quel punto i medici hanno potuto avvicinarsi, ma solo per costatare il decesso di Dossena.

Il cordoglio della sua azienda

In passato, Federico Dossena aveva collaborato con il Gruppo Mondadori e altre aziende internazionali, occupandosi di stampa e filiera di produzione e riciclo della carta. «La sua scomparsa ha colto tutti come un fulmine nel cielo sereno di questa fine di estate e di ferie, che per Federico Dossena, 57enne, è stata anche un’estate di lavoro: ha trascorso la seconda settimana di agosto in Australia, per una serie di incontri con i massimi rappresentanti istituzionali», il ricordo della sua azienda, la Ecopneus, che si occupa di riciclo di pneumatici.

«Dal 1° luglio 2021 Federico Dossena è stato Direttore Generale di Ecopneus, ne ha saputo raccogliere l’autorevolezza, l’esperienza ed ha cominciato a costruirne il futuro, in anni anche difficili per il settore.

