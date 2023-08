Bray Wyatt, morto il wrestler ex campione della WWE: stroncato da infarto a 36 anni

di Redazione web

Windham Rotunda, ex campione della WWE e wrestler professionista noto come Bray Wyatt, è morto giovedì all'età di 36 anni. Il suo decesso è stato annunciato da Paul Levesque, ex wrestler noto come Triple H, adesso dirigente del WWE. «Conosciuto per le sue performance accattivanti e l'incredibile presenza sul ring, Wyatt è stato una superstar determinante della sua generazione e ha compiuto molte imprese in WWE, incluso diventare campione nel 2017», si legge nel comunicato. La notizia ha sconvolto migliaia di appassionati in tutto il mondo

I was given permission to reveal that earlier this year Windham Rotunda (Bray Wyatt) got COVID that exacerbated a heart issues.



There was a lot of positive progress towards a return and his recovery. August 25, 2023

Come è morto Bray Wyatt

Bray Wyatt è morto a 36 anni stroncato da un infarto. A inizio anno aveva contratto il Covid. La malattia aveva peggiorato le sue condizioni di salute, provocandogli problemi al cuore. Ieri, giovedì 24 maggio, l'infarto fatale.

Dwayne Johnson, l'attore ed ex wrestler della WWE che si è esibito come "The Rock", ha detto sui social media che il signor Wyatt aveva un "personaggio davvero unico, bello e raro, difficile da creare nel nostro pazzo mondo del wrestling professionistico".

