Edoardo Galli, ritrovato il 16enne scomparso lo scorso 21 marzo: era alla stazione di Milano. «Stava rientrando a casa»

Edoardo Galli è stato ritrovato. Lieto fine per il 16enne di Colico (Lecco), scomparso lo scorso 21 marzo. Il giovane è stato rintracciato dalla Polfer nella zona della stazione Centrale di Milano, dove lo aveva collocato l'ultimo video catturato con le telecamere di videosorveglianza. Galli era da solo e non con una seconda persona come si era ipotizzato.

La polizia: stava rientrando a casa

La polizia ha fatto sapere che Edoardo Galli era in procinto di tornare a casa e stava facendo il biglietto del treno. Lo ha riconosciuto coppia di viaggiatori, che ha immediatamente avvisato il personale dipendente di Fs security che, a sua volta, ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria.

La scomparsa di Edoardo Galli

Edoardo Galli, il ragazzo di 16 anni di Colico, in provincia di Lecco, era scomparso giovedì scorso dopo essere uscito da casa per andare a scuola al liceo Nervi Ferrari di Morbegno, nella provincia di Sondrio, dove non è mai arrivato.

