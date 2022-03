Milano, sorpresa in piazza Duomo: Del Piero palleggia in piena notte: «Best sound ever» VIDEO

«Best sound ever ⚽️» è la dichiarazione d'amore che Alessandro Del Piero fa al pallone. In un video pubblicato su Instagram, l'ex calciatore si mostra mentre palleggia in piazza Duomo a Milano.

Nel video emergono le sue abilità con la palla in una piazza quasi deserta e con sullo sfondo la cattedrale meneghina. Proprio a Milano, l'ex capitano Juventino ha provato l'esperienza della ristorazione: una scelta che non sembra aver ceduto la pole position al calcio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 21:12

