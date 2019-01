Dall'Australia a Milano per vendere i suoi gioielli: designer truffata per un milione di euro

Una truffa da un milione di euro ai danni di una ignara quanto ingenua designer australiana: è successo a Milano, dove un finto cliente ha contattato via Internet la designer, una donna di 69 anni, proponendole di acquistare una grossa partita di suoi gioielli. Dopo una trattativa, lei è partita dall'Australia e ha accettato di incontrare il potenziale acquirente martedì scorso, 22 gennaio, in un bar di via Vigevano, per un primo appuntamento.



I due si sono rivisti ieri sera in un ristorante di via Ravizza, il truffatore, sempre secondo il suo racconto, ha aperto velocemente una borsa piena di contanti davanti alla straniera e alla sua collaboratrice, poi ha preteso di portar via i gioielli per mostrarli a un gemmologo di fiducia ed è uscito dal locale assicurando di far ritorno in breve. Pochi minuti dopo le due donne hanno iniziato a sospettare il raggiro e hanno controllato la borsa scoprendo che si trattava di banconote fac-simile. La 69enne ha spiegato che si tratta di pezzi unici marchiati col proprio logo.

Giovedì 24 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:00