Covid, a Milano torna l'obbligo di mascherina all'aperto: ecco dove

A Milano torna l'obbligo di mascherina all'aperto nel centro città. La prima «stretta» dovrebbe partire in centro già dal prossimo weekend di shopping milanese, il 27 e il 28 novembre. L'obbligo di mascherina all'aperto lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, via Dante e Castello Sforzesco: il vero fulcro della folla, del turismo, dello struscio e dei mercatini natalizi.

Il prefetto Renato Saccone ha inviato la raccomandazione a tutti i sindaci della provincia di Milano al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza: un invito a prendere misure sanitarie restrittive che possano contrastare la risalita dei contagi, affrontare la nuova fase pandemica e contenere la diffusione del virus.

A Milano, come detto, dovrebbe partire subito. Il provvedimento è già allo studio: mascherina obbligatoria anche all'aperto tra le bancarelle di Natale. «Siamo pronti», avvertono da Palazzo Marino. La decisione è presa. Mancano gli ultimi dettagli e la firma sull'ordinanza. Il sindaco Beppe Sala ha già fatto sapere che seguirà l'indicazione del prefetto Saccone.

La comunicazione del prefetto Saccone ai sindaci chiede particolare attenzione su tutte le manifestazioni in cui si possano prevedere momenti di assembramento. L'invito è chiaro e semplice: avete gli strumenti, le ordinanze, usateli. Milano sta già allestendo i mercatini natalizi in corso Vittorio Emanuele, sul lato Duomo, e aspetta l'inaugurazione degli «Oh bej! Oh bej!» dal 5 all'8 dicembre in piazza Castello: circa 300 bancarelle e migliaia di persone a spasso e tutti dovranno indossare la mascherina.

