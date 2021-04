Covid in Lombardia, il bollettino di oggi martedì 20 aprile 2021: 1.670 nuovi positivi e 67 decessi

Covid in Lombardia, il bollettino di martedì 20 aprile. In Lombardia su 46.901 tamponi effettuati, sono 1.670 i nuovi casi, con un tasso di positività che scende al 3,5%. È quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla Regione Lombardia. I guariti/dimessi sono 2.816. Più nel dettaglio, i tamponi effettuati sono stati 46.901, di cui 20.864 molecolari e 26.037 antigenici, per un totale complessivo di 9.022.749. I nuovi casi positivi ammontano a 1.670, di cui 72 'debolmente positivì. I guariti/dimessi raggiungono quota 693.524 (+2.816): di questi 4.183 sono stati dimessi e 689.341 le guarigioni. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, scesi a quota 675 (-33), mentre i ricoverati non in terapia intensiva si attestano a 4.639 (+16). I decessi, in totale complessivo, sono 32.386 (+67).

Covid in Lombardia, il bollettino di martedì 20 aprile 2021: 1.670 nuovi positivi e 67 decessi

Ammontano a 454 i nuovi casi di Covid registrati nella provincia di Milano, di cui 200 a Milano città. Emerge dai dati della Regione Lombardia. Tra le altre province, il bollettino riporta 108 casi a Bergamo, 174 a Brescia, 194 a Como e 30 a Cremona. Lecco si attesta su 53 casi, Lodi 36, Mantova 69, Monza e Brianza 129, Pavia 78, Sondrio 11 e Varese 291.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA