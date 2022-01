Covid, la Lombardia ha deciso: «Via dal conto dei nuovi casi i ricoverati con altre patologie»

La Lombardia ha chiesto al ministero della Salute di non conteggiare come ricoveri dovuti al Coronavirus i pazienti ospedalizzati per altre patologie e poi risultati positivi.

Leggi anche > Duomo, il racconto choc di una delle vittime: «Chiunque passasse ci metteva le mani addosso, è stato uno schifo»

È quanto spiega in una nota la Direzione Generale Welfare per «dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal Covid». Da venerdì 14 gennaio, la Regione darà ancora il numero totale dei ricoverati positivi ma «sarà in grado di distinguere all'interno dei 'ricoveri Covid positivi', quali ricoveri afferiscono direttamente a una patologia 'Covid-dipendente' (polmoniti e gravi insufficienze respiratorie)».

Questo è quanto si legge nella nota della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. «Questo - prosegue la nota - è finalizzato a dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal Covid. Per ora, non avendo ancora ricevuto nuove indicazioni in tal senso dal Ministero come da nostra richiesta, il flusso traferito sarà ancora 'unico', privo quindi della distinzione sopra specificata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA