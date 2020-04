A MILANO Le forze dell'ordine ieri, nella giornata di Pasqua, hanno controllato a Milano 10.319 persone e ne hanno sanzionate con multe 487 nell'ambito delle verifiche per il contenimento della diffusione del coronavirus. È stata denunciata una persona per false dichiarazioni. Lo rende noto, in un comunicato, la Prefettura di Milano. Sono stati anche controllati 1704 esercizi commerciali e nessun titolare è stato denunciato. In totale, dunque, ci sono stati circa 12mila controlli nel capoluogo lombardo.

Era positivo da qualche giorno ale lo sapeva. Nonostante questo ha organizzato, ieri pomeriggio a Lodi unainsua invitando 5 amici. Loro si sono presentati e laè andata avanti fino a quando un vicino di casa non ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato laIntervenuti sul posto, gli agenti non hanno potuto che constatare quanto avvenuto e denunciare per violazione del testo unico delle leggi sanitarie, per non aver osservato l'ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva l'uomo e gli amici, tutti tra i 17 e i 24 anni.Questi ultimi hanno dichiarato agli agenti di sapere che l'organizzatore della festa era positivo. Per tutti, infine, le autorità sanitarie hanno imposto la quarantena.