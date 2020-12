Coronavirus in Lombardia, 128 morti e 1.656 nuovi positivi. Calano ricoveri e terapie intensive

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di martedì 8 dicembre. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella regione più colpita dal Covid-19 in Italia sono 1.656, con oltre cinquemila guariti e un calo degli attualmente positivi di oltre 4mila unità. 128 i decessi, che portano il totale delle vittime a 23.208, oltre un terzo del dato totale nazionale.

Gli attualmente positivi in Lombardia, per effetto dei 5.699 dimessi e guariti, calano quindi a 111.829 (-4.171) di cui 104.875 in isolamento domiciliare (-3.982). Per quanto riguarda gli ospedalizzati, sono 6.187 i ricoverati con sintomi (-175 rispetto a ieri) e 767 i malati in terapia intensiva (-14). Si registra dunque un netto calo dei ricoverati, seppur a fronte di 26 nuovi ingressi in terapia intensiva.

