Sono 2023 i nuovi positivi con 21.726 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,3%. Sono i dati odierni forniti da Regione Lombardia sull'emergenza coronavirus. In particolari si contano 1.054 nuovi casi in provincia di Milano, di cui 515 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia nel suo bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 18:33

