Perchéè tornato in carcere? Alla base delladi Milano, ci sarebbero plurime violazioni, da parte di Corona, delle disposizioni date dai giudici dopo che fu permesso all'ex paparazzo dei vip di scontare la sua pena fuori dal carcere. Alla fine di gennaio i giudici avevano infatti stabilito che Corona potesse continuare a scontare la pena residua per le sue condanne in'definitivo' per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina: a fine novembre i magistrati avevano valutato come «positivo» il suo percorso di recupero.Nelle scorse settimane però ilaveva emesso una 'diffida' (una sorta di cartellino giallo) per Corona, imponendogli tra le prescrizioni di non uscire dalla Lombardia, a differenza del periodo precedente quando poteva anche recarsi fuori dalla regione previa autorizzazione. La Procura generale aveva chiesto da tempo la revoca dell'affidamento: tra i vari punti, il pg aveva elencato le numerose violazioni, compreso il fatto che, lo scorso 10 dicembre e poi anche successivamente, Corona andò nel 'boschetto della droga' di Rogoredo, alla periferia sud di Milano, a fare «l'agente provocatore», a fingere di acquistare stupefacenti, malgrado tra le prescrizioni del suo programma ci sia il divieto di frequentare tossicodipendenti.Secondo quanto emerge dal provvedimento, oltre ad una serie di violazioni delle prescrizioni «territoriali» ed «orarie», ci sarebbero anche una serie di affermazioni da parte di Corona di essere insofferente alle regole:, a fine febbraio, aveva in sostanza fatto capire che. Per il giudice quelle dichiarazioni di insofferenza alle regole sono in contrasto con il percorso di recupero che deve intraprendere un condannato che sta scontando una pena in affidamento, fuori dal carcere.