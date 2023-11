Coniugi trovati morti in casa dal figlio: ipotesi omicidio suicidio. La ricostruzione: «Lei l'ha accoltellato nel sonno e si è uccisa»

di Redazione web

Il figlio convivente, un ragazzo 24enne, ha trovato i cadaveri dei genitori accoltellati in casa a letto. Lui, Luigi Buccino, 54 anni compiuti a settembre, lei Vita Di Bono, 47 anni. Entrambi presentano ferite d'arma da taglio. Il ritrovamento nel pomeriggio, alle ore 15:10 circa. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, attivati dal 118, sono intervenuti in un appartamento di Corbetta, Milano, in via Piave.

Il ritrovamente dei cadaveri

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, entrambi i cadaveri presentavano segni di fendenti. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un omicidio suicidio.

È probabile che sia stata la donna (una casalinga 47enne di origini liguri) a sferrare diverse coltellate al marito (un muratore 54enne di origini calabresi), sorpreso nel sonno.

La donna soffriva di problemi psichiatrici

Secondo le prime informazioni, la 47enne soffriva di problemi psichiatrici. Alcune testimonianze di alcuni parenti rivelano, inoltre, che la donna avrebbe già tentato di togliersi la vita in passato. Il figlio 24enne da qualche tempo si appoggiava a casa dei genitori per dei lavori di ristrutturazione in corso nel suo appartamento.

