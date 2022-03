Trovato morto per strada: probabile fosse deceduto da più giorni, mistero a Milano

Morto in strada. Un senzatetto di 41 anni, di origine romena, è stato trovato morto oggi, intornoalle 16.15, in viale Cassala a Milano. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Dai primi riscontri, l'uomo, che è stato ritrovato senza vita nel giaciglio dove passava la notte, per strada.

Il corpo si trovava all'altezza del civico 14/A, a pochi passi dall'ingresso di uno stabile con uffici. Secondo alcune testimonianze degli abitanti del quartiere, è probabile che il 41enne fosse deceduto già da alcuni giorni per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, è intervenuto anche il personale di Areu con un'ambulanza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 21:26

