Incidente frontale, cervo attraversa la strada e l'auto sbanda: morto un 62enne. Grave una donna

Un uomo di 62 anni è morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto mercoledì sera poco dopo le 22 a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio. La vittima si è schiantata frontalmente contro un'altra auto, guidata da una donna di 51 anni, rimasta ferita gravemente. All'origine dello scontro, ci sarebbe l'attraversamento stradale di un cervo.

Accuse e minacce sulle campane dei rifiuti: «Tradisci tua moglie e rovini matrimoni, farò saltare il tuo»

Morto sul lavoro a Sassari, Davide schiacciato da un camion: aveva 23 anni

L'incidente

Una delle due macchine, nel tentativo di schivare l'animale, ha invaso la corsia opposta e ha centrato in pieno l'altra auto che viaggiava nel senso di marcia contrario. Questa è la prima ricostruzione della Polstrada di Sondrio, interrvenuta per i rilievi con i carabinieri. Il cervo è stato trovato morto poco distante dalle due vetture. Inutili i soccorsi degli operatori del 118, che non sono riusciti a salvare la vita del 62enne.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA