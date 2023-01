Colpo di sonno alla guida, Luca si schianta in galleria e muore a 32 anni: lascia due bambini piccoli

Incidente mortale nel Montefeltro. Luca Duranti, 32enne di Piandimeleto (Pesaro Urbino), ha perso la vita dopo essersi schiantato ad alta velocità in una galleria di Lunano. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 14.30 la vittima ha attraversato l'altra corsia di marcia con il suv su cui stava viaggiando e si è scontrato contro la rientranza di un'area di emergenza.

Lascia due bambini

L'allarme è stato dato da un automobilista che è sopraggiunto poco dopo lo schianto. Nessun altra macchina o persona sono rimaste coinvolte. Sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, ma Luca Duranti era già deceduto per le gravi ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto tutto da solo. Potrebbe essergli stato fatale un colpo di sonno. La galleria è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore. Il 32enne, che lavorava come capoturno in una ditta di gomme, lascia due bambini piccoli e la compagna.

