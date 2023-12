Caterina Caselli, caduta a Milano: «Sono inciampata sui cavi dell'albero di Natale, mi sono fratturata l'omero»

di Alessia Di Fiore

Natale con frattura dell'omero per Caterina Caselli, 77 anni, inciampata nei tubi che nascondono i fili elettrici che servono a illuminare l'albero di Natale in Galleria del Corso, a Milano. A raccontare la disavventura è stata la stessa Caterina Caselli in un video postato sul proprio profilo Instagram.

La caduta e il racconto social

«Ieri - ha raccontato la cantante e produttrice discografica - sono passata in Galleria del Corso e sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l'albero che sono coperti da una specie di montagnetta scura, nera. C'è anche una striscia quasi invisibile gialla. Sono inciampata guardando l'albero, sono caduta e mi sono rotta l'omero. Sono praticamente con questa camicia di forza che devo tenere per un mese», ha sorriso l'ex caschetto d'oro della canzone italiana riferendosi all'imbragatura che le regge braccio e spalla. «Quello che volevo dirvi - ha aggiunto Caselli - è 'fate attenzione'. Perché mentre ero a terra e aspettavo l'autoambulanza, tante altre persone inciampavano lì.

Quindi fate veramente attenzione perché può essere pericoloso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 19:20

