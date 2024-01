Caryl Menghetti, niente interrogatorio: «Non è lucida per i sedativi». Convalidato l'arresto, domani l'autopsia del marito

di Redazione web

Non è stato possibile oggi per il gip di Bergamo interrogare Caryl Menghetti, la quarantacinquenne arrestata la sera di giovedì scorso per aver ucciso a coltellate il marito Diego Rota, 55 anni, nella loro villetta di Martinengo. La donna è stata infatti trasferita nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Niente interrogatorio

L'interrogatorio non è stato possibile perché la Menghetti è sottoposta una terapia a base di sedativi, che non può garantirne la lucidità. Il gip Riccardo Moreschi ne ha comunque convalidato l'arresto, basandosi sugli atti dell'indagine condotta dai carabinieri e coordinata dal pm Laura Cocucci, tenendo anche conto delle argomentazioni dell'avvocato Fabrizio Bosio, il suo legale, del Foro di Cuneo. Domani sarà invece eseguita l'autopsia sul corpo del marito.

