Caryl Menghetti, i segnali ignorati: al mattino le frasi sull'omicidio. Dimessa da Psichiatria con dei farmaci, il tso tre anni fa

Tutto in un giorno solo. Giovedì 25 gennaio Caryl Menghetti è stata arrestata a Martinengo per l'omicidio del marito Diego Rota, 55 anni, imprenditore edile. La catena di eventi è iniziata con un intervento d'emergenza di un'ambulanza arrivata nel giardino della casa di famiglia e culminata con un delitto efferato. Nel mezzo, segnali che avrebbero potuto far presagire la tragedia.