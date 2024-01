Caryl Menghetti, chi è la mamma 46enne che ha ucciso il marito. «Problemi lavorativi e personali, ma nessun maltrattamento dal compagno»

di Valerio Salviani

Caryl Menghetti è stata arrestata per l'omicidio del marito Diego Rota, un operaio di 56 anni. I carabinieri stanno mettendo insieme i pezzi per capire cosa si cela dietro al terribile dramma che si è consumato a Martinengo, paesino della bassa Bergamasca. La donna, un'estetista di 46 anni, giovedì sera poco prima della mezzanotte, ha preso in mano un coltello e ha ucciso il compagno con colpi al corpo e alla gola. L'uomo si trovava in camera da letto. La donna è stata arrestata senza opporre resistenza e si trova adesso in caserma, dove è stata interrogata.

I problemi personali e la visita psichiatrica

Dalle prime ricostruzioni, pare che la donna non fosse vittima di violenze da parte del marito. Da escludere, dunque, la pista dell'autodifesa.

La figlia di 5 anni

«L'amore conta», si legge sulla foto di Caryl Menghetti con il marito sui social. Una foto che risale al 2018, anno in cui è nata l'unica figlia della coppia, adesso di 5 anni. La piccola è stata affidata adesso ai familiari.

