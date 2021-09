Carla Fracci, a Calvairate una targa nella strada dove visse l'étoile

Ci ha abitato dal 1945 al 1959, da bimba che sognava sulle punte a prima ballerina alla Scala e nei piuù grandi teatri del mondo. Milano ricorda Carla Fracci con una targa dedicata in via Ugo Tommei 2, dove l’étoile visse. La targa è stata svelata ieri alla presenza del sindaco Sala e del marito dell’étoile Giuseppe Menegatti. Milano è questa che ho qui davanti, Milano con il cuore in mano, è la capitale sentimentale d’Italia», ha detto Menegatti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA