Il cane Trishi infila testa nella griglia dell'aerazione e resta incastrato: l'husky è salvato dai vigili del fuoco

Brutta avventura ma per fortuna a lieto fine per un cane Husky. Trishi, una femmina di 3 anni, aveva infilato la a testa in una condotta della ventilazione di casa, restando incastrata. Così è stata chiamata una squadra di vigili del fuoco, che, con mazza e punteruolo, hanno con molta attenzione allargato il foro fino a quando non è stato possibile disincastrare il cane. E' successo a Corsico, comune dell'hinterland a sud di Milano.

La grata era stata rimossa per dei lavori di manutenzione

Il cane è sfuggito al controllo dei proprietari e, probabilmente per curiosare, ha infilato la testa in un condotto di aerazione la cui grata era stata temporaneamente rimossa per una serie di piccoli lavori di manutenzione in corso nell'appartamento, in una palazzina in via Sant'Adele. Trishi non risciva più a uscire da sola e nemmeno con l'aiuto dei suoi padroni. Così è stata chiamata una squadra di vigili del fuoco.

