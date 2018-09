Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il suo nome è certamente originale , ma non lo ha scelto lui, e certamente non può essere tacciato di simpatie politiche: il protagonista di una polemica decisamente singolare è un cane poliziotto, che si chiama ‘’. Un consigliere del Partito democratico di Monza, durante il consiglio comunale cittadino, ha chiesto delucidazioni proprio sul suo nome.«Trovo di poco gusto il riferimento alla Decima Mas: forse non tutti sanno o si ricordano cosa è stato», ha detto il consigliere Marco Lamperti. Ma ilc’entra poco: Decima Mas di Agugliano è infatti l’allevamento di provenienza da cui viene l’animale, che collabora con l’unità cinofila della Polizia locale della città con supporto alle attività di contrasto dello spaccio di stupefacenti.E insieme alla polemica a dir poco singolare, non poteva deludere nemmeno la risposta, da parte dell’assessore leghista Federico Arena: «È il nome dell’allevamento - ha ribattuto - ho un goniometro, posso assicurare che in ogni movimento della sua zampa Narco non fa il saluto romano. Abbiamo anche controllato la sua cuccia: di busti di Mussolini non ne abbiamo trovato nemmeno uno».La Decima Mas (), per chi non lo sapesse, fu un’unità della Marina Militare italiana che dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943 e dopo la caduta del fascismo, durante la Seconda Guerra Mondiale, rifiutò di arrendersi e collaborò con i tedeschi nell’Italia del Nord, facendo parte del corpo militare della Repubblica di Salò. A guidarla era il principe, lo stesso che qualche decennio dopo avrebbe preso parte al, uno dei tanti misteri d'Italia ancora irrisolti.