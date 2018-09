Da cane randagio ad assistente allenatore: Pup Guardiola adottato da una squadra di calcio

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Meglio, o? Deve essere stata questa la domanda che si è posto, allenatore della squadra di calcio, che milita nella Serie B paraguaiana. Come assistente speciale ha infatti ‘assunto’ un cane, di nome, che i tabloid inglesi, nel raccontarne la storia, hanno ribattezzato, storpiando il nome Pep del tecnico del Manchester City con Pup, che in inglese vuol dire cucciolo.Pup Guardiola è sempre presente durante allenamenti e partite della squadra: «È la mascotte del club», ha detto lo stesso Saguier al quotidiano paraguaiano Crònica. «Quando è tutto chiuso fa la guardia, di giorno è buono e amichevole con tutti, mi accompagna sul campo ma anche in ufficio e nei corridoi».Erano settimane che il cane vagava intorno al campo, finché qualcuno non gli ha dato da mangiare: da allora non si è più mosso ed è sempre al fianco del suo capo allenatore. Lo staff tecnico della squadra ora può dirsi davvero al completo: «Da allora è sempre al mio fianco, è il mio compagno di avventura», ha concluso il mister.