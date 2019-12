Martedì 3 Dicembre 2019, 17:57

La piccolaaveva fretta e non ha lasciato il tempo ai genitori di raggiungere l'ospedale. Èalle 8.30, in via Cardinale Mezzofanti, a Milano. LaMaria Rosario Lopez Gutierrez, 36 anni,mentre raggiungeva assieme al marito l'ospedale Macedonio Melloni a Milano. La coppia ha seguito le indicazioni dell'operatore delQuando le contrazioni si sono fatte più frequenti, ha invitato l'uomo al volante a fermarsi e ad aspettare i soccorsi ma a causa dell'imminente parto ha dovuto guidare i coniugi nella manovra. All'arrivo dell'ambulanza e della polizia locale Jeanine era già nata. Le condizioni di madre e figlio sono giudicate buone.