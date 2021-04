Bertolaso lascerà la Lombardia per tornare a Roma: «La mia missione è conclusa»

Guido Bertolaso lascerà la Lombardia per tornare nella sua casa a Roma. Lo ha annunciato lo stesso responsabile della campagna vaccinale della Regione, che manterrà l'incarico ma lo farà senza più risiedere in pianta stabile a Milano: «La mia missione qui può dirsi conclusa. La macchina è organizzata, gli hub massivi funzionano. A un certo punto che credo che Bertolaso non serva più».

L'annuncio era arrivato ieri sera, durante un collegamento con la tramissione Quarta Repubblica. Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, aveva spiegato di non voler abbandonare la Lombardia, ma di occuparsi della campagna vaccinale da lontano, intervenendo di persona solo in caso di nuove emergenze. «Bertolaso serviva all'inizio per dare una mano, ma finalmente potrà dedicarsi ad altro» - l'intervento alla trasmissione di Rete 4 - «La Lombardia è assolutamente in grado di andare avanti da sola, io ho altri progetti».

Difficile capire se, tra i progetti a cui ha accennato Guido Bertolaso, ci sarà anche la candidatura a sindaco di Roma. Una cosa è certa: dopo mesi intensi e stressanti, l'ex capo della Protezione Civile intende tornare a casa e riposarsi. Nella giornata di oggi, Attilio Fontana ha parlato del responsabile della campagna vaccinale. «Guido Bertolaso sicuramente ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro, che sta proseguendo, credo che di Bertolaso avremo ancora bisogno, quindi sono assolutamente convinto che continueremo a lavorare perché c'è un progetto che è quello della vaccinazione importante e rilevante, quindi continuerà a lavorare per la Regione Lombardia e lo ringrazio per quello che ha fatto fino ad oggi» - ha spiegato il presidente della Regione Lombardia - «Probabilmente sarà meno presente fisicamente, ma continuerà a seguire la campagna vaccinale. Lui è qui sette giorni alla settimana, dopo ci sarà un pò meno di giorni. Ma continuerà a essere sempre il consulente della regione, la macchina che ha allestito funziona molto bene ma di una personalità come Bertolaso c'è sempre bisogno».

