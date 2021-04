Bollettino Covid di martedì 27 aprile: i dati completi dopo le 17. In Veneto 36 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 27 aprile del Ministero della Salute: i dati completi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Ieri i nuovi positivi sono stati 8.444 con 301 morti, ma i numeri sono stati inevitabilmente relativi al calo di tamponi del weekend: resta il calo costante degli attualmente positivi, circa ottomila in meno rispetto al giorno precedente.

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Veneto i nuovi positivi di oggi sono 848 con 36 morti, mentre in Toscana si registrano 522 casi. In Basilicata 94 casi e 4 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 15:21

