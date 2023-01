In barca fino a piazza Duomo»: l'appello di vip, esperti e politici ai candidati alle regionali

di Simona Romanù

Salvaguardare e valorizzare i Navigli lombardi. E ritornare a navigare in barca o in battello fino al centro di Milano. Riaprire i Navigli, scoperchiando gli 8 chilometri da Cassina de' Pomm in via Melchiorre Gioia e alla Darsena «è un sogno ma non un'utopia, non abbandoniamo l'idea». Ha rilanciato l'idea, ieri, Roberto Biscardini, padre del progetto e presidente dell'associazione Riaprire i Navigli.



L'APPELLO Biscardini ha presentato un documento, sottoscritto non solo da architetti, biologi, politici (quattordici sindaci lombardi, da quello di Bussero a quelli di Corsico e Trezzano), esperti dei trasporti, ma anche da personaggi dello spettacolo, come gli attori Antonio Cornacchione, Giovanni Storti del trio comico, i registi Maurizio Nichetti e Ettore Pasculli. I firmatari dell'appello chiedono ai candidati alle regionali in Lombardia che «si impegnino alla riapertura dei canali milanesi e a valorizzare la rete del sistema dei navigli lombardi lunga 140 chilometri». La Lombardia, a suo tempo, aveva già approvato una mozione per dire a sì a scoprire i tratti interrati in città.



MILANO IN BATTELLO Riportare alla luce i canali chiusi, rendendoli navigabili, ma solo per il trasporto turistico. L'acqua può tornare a scorrere in cinque percorsi per 7,7 chilometri: in via Melchiorre Gioia, via San Marco, Sforza-Policlinico, piazza Vetra e conca di Viarenna, ovvero da via Marco d'Oggiono alla Darsena. «Serve ora il coordinamento tra Comune e Regione per definire concretamente un piano di inizio lavori», dice Biscardini. «C'è anche uno studio di fattibilità realizzata dal Politecnico», secondo cui occorrerebbero circa 500 milioni di euro. I tecnici reputano possibile trasformare Milano nella Venezia lombarda, ma resta il nodo dei finanziamenti. Le compatibilità economiche sono quelle che hanno sempre frenato il piano molto suggestivo, ma decisamente costoso e impegnativo anche per quanto concerne i cantieri, sebbene, secondo i tecnici, «le gallerie del metrò e gli scavi della futura M4 potrebbero essere di aiuto».



LOMBARDIA NAVIGABILE «Molti tratti dei navigli esistenti sono solo ammalorati e hanno esclusivamente bisogno di interventi di restauro per il ripristino delle conche», aggiunge poi Biscardini. «Così com'è il caso delle sei conche sul Naviglio di Paderno che permetterebbero, con pochissime risorse, di navigare da Lecco a Milano producendo anche nuova energia idroelettrica». Inoltre, «si collegherebbero i grandi laghi e i fiumi fino Milano».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 08:49

