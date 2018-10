In Lombardia telecamere negli asili contro i maltrattamenti ai bambini

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. È stato presentato in commissione Sanitàdella giunta regionale dellache incentiva la possibilità di installare telecamere di sorveglianza nei nidi e micronidi lombardi. L'obiettivo principale è prevenire e controllare i casi di maltrattamenti sui bambini. Gli interventi regionali, spiega una nota del Consiglio regionale, «si muoveranno nella direzione di individuare precocemente i segnali di disagio nei minori, in un'ottica di prevenzione che comprenderà campagne informative e di formazione degli operatori».Prevista anche l'erogazione di contributi per favorire l'installazione su base volontaria di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, all'interno dei nidi e micronidi, i cui dati di rilevazione dovranno essere disponibili esclusivamente per l'autorità giudiziaria. Il progetto di legge è stato presentato dall'assessore regionale alla Famiglia Silvia Piani. L'elenco delle strutture che si doteranno di tali sistemi di sorveglianza sarà disponibile sul sito della Regione. Lo stanziamento, approvato a luglio dalla Regione, per l'installazione di telecamere a circuito chiuso è di 300.000 euro per il 2019 e altrettanti per il 2020.Per quanto riguarda la formazione degli operatori sono stati già erogati 150 mila euro nel 2018 e la stessa cifra è prevista per il 2019. Sul tema è stato presentato anche un progetto di legge di iniziativa della consigliera Silvia Sardone (Gruppo Misto). La presentazione degli emendamenti si concluderà lunedì 5 novembre, mentre l'approvazione in commissione è prevista per il 9. Il testo, di cui è relatore Simona Tironi, andrà in aula per il voto finale il 27 novembre.