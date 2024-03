Andrea Bossi, la mamma Rosanna a La Vita in Diretta: «Non so se la giustizia...». Il toccante sfogo in tv

di Redazione web

Parla la mamma di Andrea Bossi, il ragazzo di 26 anni di Cairate (Varese) ucciso lo scorso 26 gennaio, e lo fa per la prima volta a La Vita in Diretta, con Alberto Matano su Rai1. Mamma Rosanna, alla trasmissione pomeridiana dell'ammiraglia Rai, parla del figlio per il cui omicidio sono sospettati due ventenni, Douglas Carolo e Michele Caglioni: un caso che ha sconvolto il paese di Cairate, in cui Andrea era molto conosciuto tra i suoi coetanei.

La mamma di Andrea Bossi a La Vita in Diretta

«Non devo dire più niente di mio figlio, perché ogni parola sarebbe stupida e inutile in un momento del genere – ha dichiarato la donna – Vogliamo soltanto il nostro dolore, fin quando non si capisce qualcosa di concreto.

Sui due ventenni sospettati Rosanna aggiunge: «Dire qualcosa sulle altre famiglie? Non me la sento, io non so se la giustizia… quando riusciamo ad andare a processo... anche perché su queste cose qui noi non sappiamo ancora niente. Quindi noi stiamo ad attendere che si concludano tutte le prove per poi verificare come si evolve la cosa», ha concluso.

