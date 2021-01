Alberto Genovese, a 'Non è l'Arena' parla un'altra vittima: «Ha abusato di me, ma gli voglio ancora bene»

A Non è l'Arena parla un'altra presunta vittima di Alberto Genovese. Stesso copione: droga e abusi nell'appartamento vista Duomo a Milano. Massimo Giletti ha ascoltato la versione di una ragazza di 20 anni che afferma di non essersi subito resa conto di quello che le era successo. Era in uno stato confusionale come le altre ragazze che hanno denunciato il mago delle start up. Il suo esposto è seguito a quello della modella 18enne che ha portato all'arresto dell'imprenditore i primi di novembre.

Leggi anche > Roberta, 17 anni, uccisa e trovata nel burrone a Palermo. Il fidanzato fermato per omicidio volontario

Il racconto

«Ho sospettato di essere stata violentata perché avevo forti dolori», ha dichiarato la ragazza assistita dall'avvocato Ivano Chiesa. Oltre a lei, un'altra studentessa di 22 anni ha fornito ulteriori dettagli sulle serate a Terrazza Sentimento. La cocaina girava nei piatti ed era a disposizione degli ospiti. I video delle 19 telecamere di sorveglianza dell’attico e superattico sequestrati dai poliziotti della Squadra Mobile hanno confermato le violenze. Una di loro ha anche visto la ragazza che sarebbe stata violentata a Villa Lolita a Ibiza l'estate scorsa e si è preoccupata per le sue condizioni: «Mi sono spaventata, stava sulle gambe a fatica e mi sono arrabbiata».

I sentimenti

La ragazza dice di aver subito gli abusi nell'attico di Genovese e di aver denunciato dopo la modella 18enne perché solo allora ha avuto la certezza di quello che l'era accaduto. Ha parlato per aiutare le altre ragazze, ma confessa di provare ancora qualcosa per Genovese. «Non so se ero innamorata, ma mi ero affezionata molto a lui. E gli voglio ancora bene», ha detto in lacrime. «Era una persona bravissima che, però, si trasformava quando si drogava».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA