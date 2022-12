Milano, albero crolla sulle auto in sosta, panico in strada FOTO

di Ernesto De Franceschi

Attimi di terrore questa mattina in via de Amicis, nel cuore di Milano. Un grosso albero è crollato all'improvviso sulle auto in sosta. Almeno quattro i mezzi coinvolti: una Opel di colore grigio è rimasta schiacciata dal tronco, danneggiata un'Audi station wagon.

Albero crolla sulle auto in sosta: traffico bloccato a Milano

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a sgomberare marciapiede e carreggiata dal tronco e dai rami, grazie all'ausilio anche di un mezzo dotato di autoscala.

La fortuna ha voluto che le auto colpite dal tronco di albero crollato all'improvviso, complice forse il maltempo e le forti piogge del weekend, fossero vuote in quel momento. E che sul marciapiede di via de Amicis non transitasse nessun pedone. Non risultano feriti. Sul posto anche la polizia locale per gestire il traffico.

