Trombe d’aria, allagamenti e frane: il maltempo flagella il Mezzogiorno

di Mario Landi

Il maltempo imperversa al Sud. Si moltiplicano trombe d’aria, allagamenti e frane, con le situazioni più preoccupanti registrate in Puglia, Sicilia e Calabria, mentre a Ischia è stata un’altra notte fuori casa per gli evacuati. A Venezia, invece, il Mose ha permesso alla città di restare all’asciutto, con “solo” 70 centimetri d’acqua, nonostante la marea abbia toccato i 121 centimetri alla Bocca di Porto del Lido.

È dunque il Mezzogiorno sotto tiro. Le correnti meridionali umide e instabili si sono rapidamente tramutate in forti piogge, vento e temporali, in particolare sulle zone costiere. Per questo il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha convocato una riunione dell’unità di crisi, in modo da tenere sotto controllo l’evolversi della situazione. Nelle prossime ore, stando sempre ai dati dei meteorologi, la situazione dovrebbe comunque migliorare, con le piogge che si sposteranno su Triveneto, Lombardia e Piemonte orientale. Prevista, invece, allerta gialla in Toscana e Umbria per temporali e vento.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 06:15

