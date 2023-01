Ambulanza bloccata dalla neve, mamma e papà fanno nascere loro figlio in casa: le istruzioni al telefono con l'Ostetrica

Comincia il travaglio, e negli stessi minuti dal cielo comincia a scendere la neve. Quello che potrebbe sembrare l'incipit di una fiaba si è trasformato nell'inizio di un parto in casa. Proprio a causa dell'abbondante nevicata che lunedì ha colpito il Centro Italia, una coppia di San Quirico d'Orcia (Siena) ha dovuto far nascere il proprio bambino nella camera da letto di famiglia.

Il parto al telefono con l'Ostetrica

I due genitori avevano contattato il 118 per raggiungere il vicino ospedale di Siena, ma l'ambulanza a causa dei disagi provocati dalla neve è arrivata a parto già avvenuto: mamma e papà, guidati dalla dottoressa Leila Teodorani della Centrale operativa Siena-Grosseto del 118, hanno gestito in autonomia la nascita del loro bambino. Quando i sanitari sono finalmente riusciti a raggiungere l'abitazione, il bimbo era in ipotermia per il gran freddo della giornata, nonostante la casa fosse adeguatamente riscaldata. Mamma e figlio sono così stati ricoverati all'ospedale di Siena e ora stanno entrambi bene.

